ДСНС: на Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автокраном: загинув машиніст

На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автокраном, внаслідок чого загинув машиніст тепловоза, повідомила 1 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, ДТП сталася поблизу села Гірне Стрийського району.

В «Укрзалізниці» додали, що помічник машиніста шпиталізований із тяжкими травмами, також до лікарні потрапив водій автокрана, пасажири поїзда не постраждали.

«На Львівщині водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом… Загиблий машиніст – ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи», – зазначили в «УЗ» і закликали водіїв дотримуватися правил на переїздах.

У поліції Львівської області повідомили, що ведуть розслідування обставин ДТП.

«1 травня близько 06:00 на залізничному переїзді у селі Гірне Стрийського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення вантажного автомобіля КрАЗ, за кермом якого перебував 64-річний житель Дрогобича, та потяга сполученням «Київ-Ужгород». У результаті удару потяг зійшов із рейок. Внаслідок пригоди машиніст потяга загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

Про схожий інцидент, але без жертв і також на Львівщині в «УЗ» повідомляли 21 квітня. Тоді вантажівку, яка виїхала на переїзд, попри звукову і світлову сигналізацію, збив локомотив поїзда №64 Перемишль – Київ.