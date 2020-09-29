В «Укрзалізниці» відреагували на так званий «італійський страйк» залізничників у Кривому Розі

В «Укрзалізниці» ввечері 29 вересня відреагували на повідомлення про акцію протесту, так званий «італійський страйк», з боку залізничників Криворізького локомотивного депо.

«Щодо так званої «італійської забастовки», яка відбулася сьогодні у місті Кривий Ріг. Ми офіційно повідомляємо, що інформація, яка розповсюджується у ЗМІ, не відповідає дійсності. За весь день так званої «забастовки» наявно лише сім випадків неприйняття локомотивів машиністами. Задля забезпечення належного забезпечення руху та після здійснення належного огляду даних локомотивів на предмет їх справності й усунення дрібних зауважень, вони були прийняті іншими бригадами Придніпровської регіональної філії», – йдеться в повідомленні УЗ у фейсбуці.

В «Укрзалізниці» зазначили, що компанія перебуває «поза політикою та не має використовуватися в інтересах окремих осіб або групи осіб».

Раніше у вівторок з’явилися повідомлення, що залізничники Криворізького локомотивного депо розпочали акцію протесту. У коментарі Радіо Свобода голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко підтвердив, що робітники депо оголосили так званий «італійський страйк», який передбачає ретельне й прискіпливе, до дрібниць, дотримання працівниками усіх посадових інструкцій. Він вказав, що залізничники вирішили не випускати із депо рухомий склад, заявляючи про його технічну несправність.

Ще 17 вересня представники профспілки локомотивного депо у відкритому зверненні заявили про порушення трудового законодавства щодо оплати праці, умов праці та пенсійного забезпечення. Вони визначили термін – до 29 вересня, коли мають бути виконані їхні вимоги щодо оплати праці й покращення умов роботи. Серед головних вимог робітників до керівництва «Укрзалізниці» – 25%-е підвищення заробітної плати та ремонту застарілого рухомого складу.