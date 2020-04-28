Влада Узбекистану звинуватила російські ЗМІ у провокаціях через законопроєкт про про мову

Міністерство юстиції Узбекистану розкритикувало деякі російські ЗМІ і звинуватило їх у «пропаганді» через неправильну, на думку відомства, подачу новини про законопроєкт щодо державної (узбецької) мови і використання цієї мови чиновниками країни.

Законопроєкт доповнює статтю 42 Кодексу про адміністративну відповідальність Узбекистану: він недавно був винесений на обговорення Міністерством юстиції. У разі, якщо закон ухвалять, штрафи для посадових осіб в Узбекистані за невикористання державної (узбецької) мови в діловодстві можуть скласти від 446 тисяч до 1,1 мільйона сумів (44-108 доларів).

«У цій ситуації російські пропагандистські сайти почали провокувати. Російський Regnum повідомив, що «в Узбекистані запровадять штрафи за використання російської мови в держорганах». Місцевий сайт Vesti.uz заявив, що «Узбекистан має намір накласти штрафи за мову Пушкіна». Ви відчуваєте різницю? Уряд закликає державні органи «поважати узбецьку мову», в той час як пропагандисти пишуть, що в Узбекистані «намагаються оштрафувати за російську мову», – заявила 28 квітня прессекретар Мін’юсту Узбекистану Севара Урінбаєва.

Вона зазначила, що новий законопроєкт – це хороше рішення, бо «посадові особи урядових організацій зобов’язані поважати узбецьку мову, а в іншому випадку повинні бути оштрафовані».

«Проєкт закону ніяким чином не обмежує конституційні права націй і народностей, що проживають на території республіки за вживання рідної мови, вибору мови міжнаціонального спілкування і навчання на свій розсуд, за зверненням в державні органи і організації своєю мовою», – відзначили в Мін’юсті.

У жовтні 1989 року, після розвалу СРСР, влада Узбекистану проголосила узбецьку єдиною державною мовою країни. Російську мову, що разом з узбецькою використовувалася в регіоні за часів СРСР і мала рівний їй статус, наділили статусом мови міжнаціонального спілкування.

Зараз в Узбекистані діє закон про державну мову в редакції від 1995 року, де узбецька також названа єдиною державною мовою. При цьому російська мова досі широко використовується в Узбекистані, в країні діють російськомовні школи, а діловодство часто ведеться двома мовами – узбецькою і російською.

Розробники законопроєкту з Мін’юсту Узбекистану кажуть, що орієнтувалися на досвід у законотворчості України, Латвії, Литви і Таджикистану, де російська мова також не була визнана державною мовою.