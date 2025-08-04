В Узбекистані перевірятимуть на ВІЛ іноземців та узбекистанців, які перебували за кордоном понад 90 діб

Верхня палата парламенту Узбекистану схвалила закон про перевірку на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) узбекистанців, які перебували за кордоном понад 90 днів, а також іноземців та осіб без громадянства.

Медичний огляд на ВІЛ стане обов’язковим для громадян Узбекистану віком від 18 до 60 років, які постійно перебувають за кордоном протягом 90 і більше днів, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають на території Узбекистану або прибувають до країни для здійснення трудової діяльності.

Згідно із законом, виявлення ВІЛ і туберкульозу стане підставою для відмови іноземцям у наданні дозволу на трудову діяльність.

За даними парламенту, добровільне тестування на ВІЛ пройшли 434 тисячі (25%) з 1,7 мільйона громадян, які повернулися в 2024 році з тривалого перебування за кордоном, у 1 512 з них виявили вірус імунодефіциту. Крім того, ВІЛ був у 81 іноземця та особи без громадянства з 12,7 тисячі людей, які добровільно здали аналізи.