В анексованому Криму прощаються із загиблим 3-річним Мусою Сулеймановим

У селі Строганівка Сімферопольського району в анексованому Криму 27 липня проходить прощання з трирічним Мусою Сулеймановим, якого знайшли мертвим 26 липня після декількох днів пошуків. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, тіло дитини вранці у понеділок привезли в будинок родини Сулейманових, біля якого зібралися люди, щоб висловити співчуття рідним і попрощатися з Мусою Сулеймановим.

Як написала напередодні координаторка об’єднання «Кримська солідарність» Лутфіє Зудієва, родичі вирішили, що дитину поховають на кладовищі в селищі (Васієт) Строганівка, там же, де жив Муса.

Муса Сулейманов зник 24 липня. До його пошуків були залучені підконтрольні Росії працівники поліції та МНС, кінологи, волонтери російської громадської організації «Ліза Алерт». Російська прокуратура в Криму відкрила справу за статтею Кримінального кодексу Росії, незаконно застосованого на українському півострові, про «вбивство малолітньої особи».

Напередодні хлопчика знайшли мертвим. У підконтрольному Росії управлінні МВС заявили, що дитина потонула. Тіло виявили «у зливній ямі поруч із домом».

Батько дитини Руслан Сулейманов перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в Росії продовжив йому арешт до середини вересня.

Він проходить у влаштованій Росією другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії і анексованому нею Криму як «екстремістська».