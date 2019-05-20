Циклон Axel принесе в Україну дощі та похолодання – синоптик

З 21 травня циклон Axel принесе в Україну дощі, грози та похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Дощі з грозами найбільш ймовірні знову на заході України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, у Кропивницькому та районах, на Черкащині та Одещині, ввечері місцями в Криму. На решті території – без опадів», – мовиться у повідомленні.

Очікується зниження температури на заході до 15-20 градусів тепла, на півночі до 19-23. Лише на півдні та сході прогнозують спеку до +30.

Під час гроз можливі сильні пориви вітру, попередила синоптик.

У Києві, за даними Укргідрометцентру, у вівторок очікується 22-24 градуси, ймовірний дощ з грозою.