В Україні загинув британський громадянин – МЗС Великої Британії

В Україні помер громадянин Великої Британії, повідомило у вівторок міністерство закордонних справ країни.

«Ми підтримуємо родину громадянина Великої Британії, який загинув в Україні, і підтримуємо звʼязок з місцевою владою», – сказав речник управління закордонних справ, Співдружності та розвитку.

Подробиць про обставини смерті немає, родина невідомого британського громадянина попросила про конфіденційність, повідомляє міністерство, яке продовжує рекомендувати уникати будь-яких поїздок в Україну.

Наприкінці січня родина одного з британських волонтерів, Крістофера Перрі, повідомила, що він і його колега Ендрю Бегшо були вбиті під час спроби гуманітарної евакуації на сході України, в Соледарі.