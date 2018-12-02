Вакарчук вперше розповів, що їздив до Криму в березні 2014 року

Лідер українського рок-гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше розповів про те, що був в Криму напередодні анексії Росією українського півострова. Про це він розповів в Києві 1 грудня під час нагородження переможців літературного конкурсу «Кримський інжир», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я вперше вирішив розповісти її (цю історію – ред.) зараз. Це було 8 березня 2014-го. Я розумів, що дуже серйозні речі відбувалися в Криму. Я за власною ініціативою прилетів в Сімферопольський аеропорт. На самому виході мене заблокувала так звана «кримська самооборона», яка, з одного боку, поводилася коректно, але дала зрозуміти, що мене нікуди не пустить. Далі був дуже складний день, який ми провели з різним успіхом. Але буквально через 30 хвилин після того, як я опинився в цьому аеропорту, приїхала велика група наших братів – кримських татар, які, дізнавшись, що я там, приїхали мене захистити», – сказав Вакарчук.

За його словами, такі дії кримських татар він запам'ятає «назавжди».

«На щастя, мене захищати не треба було. Але я запам'ятаю цей момент назавжди. Їхня підтримка, те, що вони прийшли до мене і сказали: «Ми з вами» – я не забуду цього ніколи ... У той момент я відчув, що є українська політична нація», – додав Вакарчук.

У Києві впродовж 1–2 грудня в «Кримському домі» проходить перший українсько-кримськотатарський літературний фестиваль «Кримський інжир».

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили про неї економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.