ВАКС обрав запобіжний захід колишній першій заступниці міністра юстиції

У Вищому антикорупційному суді повідомили про обрання запобіжного заходу колишній першій заступниці міністра юстиції у вигляді застави в 7 мільйонів гривень.

«На підозрювану покладено обов’язки: прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за першим викликом; повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні; здати органам Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора не назвали імені ексзаступниці, якій повідомили про підозру, але відомо, що йдеться про Наталію Бернацьку.

22 січня стало відомо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України підготували підозру колишньому представнику президента в Криму й уповноваженому уряду в справах ЄСПЛ Борису Бабіну. Цього дня детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру загалом шести особам у справі про «заволодіння та легалізацію понад 54 мільйонів гривень коштів Державного бюджету України», серед яких і експершій заступниці міністра юстиції.

Згодом ВАКС відмовив прокурорам у клопотанні про запобіжний захід Бабіну через «не доведену наявність ризиків у кримінальному провадженні».

За даними слідства, у вересні 2013 року представник товариства «Золотой Мандарин Ойл», підконтрольного колишньому народному депутату (компанію пов’язують з колишнім депутатом Георгієм Логвинським – ред.) та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 мільйона гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Проте слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, «Золотой Мандарин Ойл» не звертався до виконавчої служби за його реалізацією. Однак про цей факт Європейський суд не повідомив. Крім того, було приховано факт відступлення права вимоги до «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з колишнім депутатом, як вважає слідство, – організатором схеми, що сталося за пів року до звернення до ЄСПЛ.

За даними САП, для супроводу справи в Європейський суд колишній депутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого Мандарину Ойл» 54,179 млн гривень із держбюджету. На підставі чого у лютому 2016 року Міністерством юстиції було перераховано вказану суму коштів.