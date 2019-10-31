САП проситиме в суду для Дубневича запобіжного заходу у вигляді арешту і 93 млн грн застави

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, якого запобіжного заходу проситимуть для народного депутата із групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича.

«О 13:00 1 листопада 2019 року у Вищому антикорупційному суді відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України 9 скликання, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Прокурори САП наполягають на застосуванні до народного обранця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави», – йдеться в повідомленні САП на сторінці у Facebook.

Раніше сьогодні Верховна Рада дозволила притягти до кримінальної відповідальності, затримати та заарештувати Дубневича. Сам народний депутат каже про «політичне підґрунтя» справи.

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення відповідно до матеріалів експертизи оцінюються у понад 93 мільйони гривень.