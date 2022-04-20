Правосуддя під час війни: ВАКС виніс перший вирок

Вищий антикорупційний суд ухвалив перший вирок після початку широкомасштабного військового вторгнення Росії.

Як повідомляється на сайті інституції, суд визнав винним колишнього заступника директора Державного науково-дослідного та проєктного інституту «Титан» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Суд призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які пов’язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.



Оскільки експосадовець перебуває у розшуку, суд постановив обчислювати строк відбування покарання з моменту його фактичного затримання.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.



В умовах воєнного стану Вищий антикорупційний суд продовжує здійснювати правосуддя. Станом на 1 квітня, з 24 лютого по 1 квітня 2022 року слідчі судді ВАКС опрацювали 79 процесуальних документів, зокрема 21 щодо запобіжних заходів, 31 щодо про продовження строку досудового розслідування, 6 про арешт/cкасування арешту майна та інші.

Справа щодо колишнього першого заступника директора Державного науково-дослідницького та проєктного інституту «Титан» була першою, яку САП передала до ВАКС. Це сталося у вересні 2019 року.