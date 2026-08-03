Справа про заволодіння коштами донорів: ВАКС взяв під варту ексдержсекретаря МЗС Банькова

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 млн гривень. Про це повідомляють Суспільне та Transparency International Ukraine (TIU).

НАБУ підозрює колишнього держсекретаря МЗС та ще трьох людей у причетності до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України.

Розгляд обрання запобіжного заходу для Банькова тривав кілька судових засідань – 29 і 31 липня.

Прокуратура подала клопотання про тримання під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень, а сторона захисту просила про більш м’який запобіжний захід, інформує суспільний мовник.

TIU пише, що, за версією слідства, Баньков фактично контролював ГО «Центр сприяння міжнародного співробітництва» та лобіював її через Меморандум з МЗС – саме на рахунки цієї організації мали надходити кошти донорів.

Захист вважає підозру необґрунтованою і заперечує, що кошти міжнародних донорів, зокрема Посольства Японії, використовувалися незаконно.

27 липня у НАБУ заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем МЗС (2020-2024 рр.). За даними бюро, учасники групи підозрюються у заволодінні коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізації їх через конвертаційні центри. Слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Журналіст Радіо Свобода зв’язався з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Він не заперечив, але й не спростував, що її отримав.

МЗС, коментуючи повідомлення НАБУ щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС та ще трьох людей до заволодіння коштів донорів, заявили про «нульову терпимість до проявів протиправної діяльності». У відомстві стверджують, що викриття НАБУ також є «частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці з правоохоронними органами».

Колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко, коментуючи повідомлення НАБУ, в ефірі Радіо Свобода заявив, що працював з Олександром Баньковим і він не може «повірити в те, що ці звинувачення є доведеними».

«Якщо вони будуть доведені, це буде одне з мої найбільших розчарувань в світі. Я вірю, що Олександр Баньков – це дуже якісний, гарний, професійний і патріотичний дипломат. Мені буде дуже прикро дізнатися, якщо в результаті повного розслідування буде доведено його провину», – сказав Пристайко.

Олександра Банькова призначили держсекретарем Міністерства закордонних справ України 27 липня 2020 року. Цю посаду він обіймав до 29 листопада 2024 року.