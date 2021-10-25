Байден підписав наказ про нові правила в’їзду до США, пов’язані з COVID-19

Президент США Джо Байден підписав указ про введення нових вимог щодо вакцинації для більшості іноземних авіапасажирів і зняття обмежень на поїздки для 33 країн із 8 листопада.

Обмеження на поїздки, вперше введені на початку 2020 року для боротьби з поширенням COVID-19, зачепили більшість неамериканських громадян, які протягом останніх 14 днів побували в 26 європейських країнах Шенгенської зони, а також в Бразилії, Великобританії та Китаї, Індії, Ірані, Ірландії і Південній Африці.

Білий дім 25 жовтня підтвердив, що діти до 18 років звільняються від нових вимог щодо вакцинації, як і люди з деякими медичними проблемами.

Мандрівники, які не є туристами з приблизно 50 країн із загальнонаціональним рівнем вакцинації менше 10 відсотків, також матимуть право на звільнення від правил. Але тим, хто стане «винятком», все ж, необхідно буде пройти вакцинацію, якщо вони мають намір залишитися в Сполучених Штатах більше ніж на два місяці.

Адміністрація США також детально виклала вимоги, які повинні виконувати авіакомпанії для підтвердження того, що іноземні мандрівники пройшли вакцинацію перед посадкою на рейси в США.

Раніше вже повідомлялося, що США з 8 листопада дозволять в’їзд на свою територію повністю вакцинованих від COVID-19 пасажирів із 33 країн, які раніше потрапили під обмежувальні заходи. Повідомлялося, що охочі в’їхати до США, крім повного курсу щеплень, повинні будуть мати негативний тест на COVID-19, який був зроблений не раніше трьох діб до поїздки.

Вперше про намір скасувати обмеження для мандрівників адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила у вересні.