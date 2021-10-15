США з 8 листопада відкриють кордони для повністю щеплених від COVID-19

Сполучені Штати з 8 листопада дозволять в’їзд на свою територію повністю вакцинованих від COVID-19 пасажирів із 33 країн, які раніше потрапили під обмежувальні заходи.

Згідно з рішенням Білого дому, охочі в’їхати до США, крім повного курсу щеплень, повинні мати негативний тест на COVID-19, який був зроблений не раніше трьох діб до поїздки. Режим обов’язкового карантину не передбачений, передає Бі-Бі-Сі.

Нові правила означають завершення дії суворих заходів, запроваджених торік. Вони заборонили в’їзд до США більшості іноземців, які впродовж двох тижнів до поїздки побували в Китаї, Індії, ПАР, Ірані, Бразилії, Великій Британії та ще ряді європейських країн. При цьому Сполучені Штати протягом усього пандемії дозволяли в’їзд іноземним авіапасажирам з більш ніж 150 держав. Така політика, як стверджували критики, не мала сенсу, оскільки в чорний списку не потрапили деякі країни з високим рівнем заражень, відзначається в публікації «Голосу Америки».

У Вашингтоні наголошують, що до США зможуть в’їхати ті, хто зробив щеплення одним із препаратів, схвалених американським регулятором FDA, або вакцинами зі списку Всесвітньої організації охорони здоров’я. У переліку вказані, серед іншого, широко застосовуваний у Великій Британії препарат AstraZeneca, а також китайські Sinovac і Sinopharm.

Уперше про намір скасувати обмеження для мандрівників адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила у вересні. Те, що США зробили це пізніше від багатьох інших держав, викликало непорозуміння між Вашингтоном і деякими його союзниками.