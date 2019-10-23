Українця Вигівського помістили в одиночну камеру – сестра

Українця Валентина Вигівського помістили в одиночну камеру в російській в’язниці в Кіровській області Росії, повідомила його сестра Катерина Сердюк у коментарі Радіо Свобода.

«Нарешті прийшов лист. Давно вже не було листів. І він там про це написав. Зв’язку ж іншого немає. Коли був там консул, то він теж сказав, що він там був у якомусь такому стані нехорошому», – сказала Сердюк.

Вона уточнила, що лист прийшов 21 жовтня.

«Він був написаний після 7 вересня, після звільнення політв’язнів. Коли саме – я зараз не можу сказати», – зазначила Сердюк.

Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі Сімферополя активісти так званої «кримської самооборони» викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у «шпигунстві». Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула.

5 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за «шпигунство в авіаційній сфері».

Валентин Вигівський – один тих українських політв’язнів, яким уряд допомагає із оформленням апеляційних і касаційних скарг, серед яких є зокрема Микола Карпюк, Станіслав Клих, Сергій Литвинов.