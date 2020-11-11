Режисер Васянович відмовився від ордена, який йому присудив Зеленський

Український режисер Валентин Васянович відмовився від ордена «За заслуги» 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив виданню LB.ua.

«Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками. За дивним збігом обставин, ці «справи» переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені», – сказав Васянович.

«Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує «за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність», а іншою – відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика», – додав він.

Йдеться, ймовірно, про звернення Держкіно до експертів 14-го державного конкурсу кінопроєктів, в якому їх просили «при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній (відповідно до звернень правоохоронних органів) та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках». Йшлося, зокрема, про компанії «Трафік філмз», «Лаймове світло», «Артхаус трафік», ГО «Молодість» та інші.

Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва» був виданий 9 листопада.

Валентин Васянович – кінорежисер, автор ігрових фільмів «Атлантида», «Рівень чорного» й інших.

Фільм «Атлантида» переміг у програмі «Горизонти» Венеційського кінофестивалю і є претендентом від України на приз Американської кіноакадемії «Оскар» цього року.