Сьогодні день народження Василя Голобородька

7 квітня сповнилося 74 роки українському поетові Василеві Голобородьку, лауреатові Шевченківської премії і вимушеному переселенцеві з окупованого Луганська.

Поет народився 1945 року в селі Адріанополі на Луганщині і прожив там більшу частину життя, у 2000-х перебрався до Луганська, який був змушений залишити 2014 року.

Національну премію України імені Тараса Шевченка отримав 1994 року за дві зі збірок своїх поезій.

Василь Голобородько почав друкуватися у пресі на початку 1960-х років, але скоро став неприйнятним для радянської системи. 1967 року його виключили з Донецького педінституту за «дії, несумісні зі званням радянського студента» – через те, що він поширював серед студентів роботу Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». До навчання в Москві Голобородька не допустили. З кінця 1960-х до середини 1980-х його твори не друкували в Україні, хоча вони виходили за кордоном.

За свою першу надруковану в Україні 1988 року збірку поезій отримав премію імені Василя Симоненка.

На день народження поета-шістдесятника відгукнулася поетеса, культурологиня й філософка Оксана Забужко, яка назвала Василя Голобородька «одним із найвидатніших митців, якого подарувала світові луганська земля», «одним із найталановитіших поетів нашого «задушеного Відродження» 1960–70-х». Забужко також навела у фейсбуці слова поета, правозахисника й дисидента радянських часів Василя Стуса (загинув у радянському концтаборі 1985 року) про це покоління: «У молодших сучасників найбільше ціную Василя Голобородька…»

Свій допис про Голобородька Забужко почала словами «Той, у кого ім’я викрадено» – цитатою з вірша поета «Без імені», який починається словами «Викрали моє ім’я…» «Як усі справжні поети, Василь Голобородько наділений даром передчуття. Цей його вірш був написаний давно, ще за СРСР», – додала Забужко.

У Повному зібранні віршів Василя Голобородька (ч. I, стор. 115) цей вірш датований 1966 роком.

Ім’я «Василь Голобородько» використане для головного персонажа телесеріалу «Слуга народу», який почав виходити наприкінці 2015 року. Роль «Василя Голобородька» грає популярний комік, керівник «Студії «Квартал 95» і кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський.