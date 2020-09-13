Запорізькі митці вшанували пам’ять Василя Стуса

13 вересня на книжковому дворику Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва відбувся вечір пам’яті Василя Стуса. До заходу долучилося 12 запорізьких музикантів та поетів.

«Вирішила провести цей вечір пам’яті Василя Стуса, бо по-перше, мені не байдужа його персона, творчість. По-друге, цей вечір є викликом проти насаджування російської культури, особливо зараз, коли Росія 7 рік нападає на нас, і дуже важливо, щоб Україна знала і пам’ятала таких поетів і небайдужих митців, як Василь Стус, Юрій Литвин, Алла Горська та інших», – розповіла одна з організаторів акції Марія Савва.

У заході взяли участь гурт «Rain people» з чотирма піснями, гурт «Mystic Lake». Серед поетів були представлені Олена Ольшанська, Ірина Ярко, мама організаторки Еліна Савва, ветеран бойових дій на Донбасі Ігор Торопенко.

Під час вечору пам’яті митці, що взяли у ньому участь, читала та виконували поезію Стуса, а також власні твори. Учасники акції також слухали аудіозаписи віршів Василя Стуса, надиктовані ними самим.

Аби до акції, безпосередніх кількість учасників якої обмежена через карантин, могла долучитися якомога більша кількість запорожців, організатори вечора пам’яті Василя Стуса планують викласти у соцмережі повний відеозапис заходу.

4 вересня виповнилося 35 років від дня загибелі українського поета та дисидента Василя Стуса.