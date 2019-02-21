У Польщі повалили пам’ятник священику під час акції проти сексуального насильства

Минулої ночі у польському місті Гданськ активісти повалили пам’ятник священик Генрику Янковському на тлі звинувачень про вчинення ним сексуального насильства над неповнолітніми.

Активісти назвали свої дії протестом проти нездатності польської католицької церкви вирішити проблему сексуального насильства з боку духовенства.

На відео, яке розмістили активісти, видно, як троє чоловіків обв’язують статую покійного Янковського мотузкою і скидають її долілиць. Біля пам’ятника активісти залишили дитячу білизну і священицьку рясу.

Польська телекомпанія TVN24 повідомила, що троє чоловіків після інциденту затримали.

Генрик Янковський став відомий в 1980-х роках завдяки підтримці продемократичного руху «Солідарність» і його лідера Леха Валенси в боротьбі проти комуністичного режиму Польщі. Янковський помер у 2010 році. Торік у польській пресі з’явилося перше, а потім і наступні інтерв’ю людей, які стверджували, що постраждали в дитячому віці від домагань з боку Янковського.

Папа Римський Франциск на 21-24 лютого запросив церковних лідерів з усього світу до Ватикану, щоб обговорити питання, пов’язані з сексуальним насильством у церкві.