Другу обвинувачену у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнили з-під варти

Малайзійська влада звільнила з в’язниці громадянку В’єтнаму, яку звинувачували у вбивстві брата північнокорейського лідера.

Спочатку Доан Тхі Хионґ звинувачували у вбивстві Кім Чен Нама, але пізніше звинувачення перекваліфікували в «умисне заподіяння шкоди». Її засудили до трьох років і чотирьох місяців, з огляду на той час, який вона вже провела під вартою. Пізніше суд ухвалив рішення звільнити її достроково.

Раніше у березні малайзійський суд зняв звинувачення з другої підозрюваної у вбивстві – громадянки Індонезії Сіті Айсії.

Кім Чен Нам був отруєний в аеропорту Куала-Лумпура 14 лютого – йому накинули на обличчя хустку, просочену отрутою миттєвої дії.

Малайзійська поліція майже відразу ж затримала у справі про отруєння громадянку В’єтнаму Доан Тхі Хионґ й індонезійку Сіті Айсію. Адвокати заявили, що обидві затримані були обмануті, думаючи, що вони беруть участь у реаліті-шоу.

Кім Чен Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. В останні роки він в основному жив за кордоном і публічно критикував владу Пхеньяна.

За даними південнокорейської влади, за вбивством можуть стояти спецслужби КНДР. США теж звинуватили Пхеньян в отруєнні Кім Чен Нама і запровадили нові санкції проти Північної Кореї.