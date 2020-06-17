Завершено розслідування вбивства двох дівчат на Подолі, підозрюваним загрожує довічне – прокуратура

У прокуратурі Києва повідомили про завершення досудовогро розслідування стосовно 34-річного чоловіка та його 19-річної співучасниці, яких підозрюють у скоєнні умисного вбивства двох дівчат, тіла яких 4 січня виявили в одній із квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

«Зібрано достатньо доказів для обвинувачення зловмисників за п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті двох осіб, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), ч. 4 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, та з погрозою застосування такого насильства (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб). Найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, наразі підозрювані перебувають під вартою, за вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Подвійне вбивство сталося на вулиці Кирилівській у Києві 4 січня. Тіла двох дівчат 2000 і 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили у квартирі, яку здавали в оренду на свята.

6 січня двох підозрюваних затримали на вокзалі в Одесі.