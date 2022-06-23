Вбивство павича: суд відправив підозрюваного на 2 місяці під варту

Підозрюваний у жорстокому поводженні з павичем проведе два місяці під вартою, повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

«Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної покуратури, скасував рішення суду першої інстанції та обрав буковинцю, який з особливою жорстокістю наносив павичу тілесні ушкодження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави», – зазначають у прокуратурі.

20 червня з’явилися повідомлення про те, що 18-річний житель села Карапчі Чернівецької області напідпитку познущався з придбаного заздалегідь павича. Свої дії хлопець у компанії друзів записав на відео, а птах від отриманих травм помер.

Активісти з UAnimals звернулися до поліції Чернівецької області, яка відкрила кримінальну справу за жорстоке поводження з тваринами. Підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами.