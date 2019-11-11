На полюванні загинув адвокат підозрюваного у справі Вороненкова, поліція почала розслідування

У Житомирській області правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом загибелі під час полювання, повідомила пресслужба поліції області.

«10 листопада у лісовому масиві на межі Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. У результаті смертельне вогнепальне поранення отримав директор громадської організації «Радомишльські мисливці», ще одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізовано. Учасники події доставлені до Коростишівського відділу поліції, де триває встановлення усіх обставин», – повідомили у поліції.

За уточненими даними поліції, смертельного поранення зазнав 41-річний киянин, ще один чоловік, 52-річний житель Київської області, госпіталізований з важким вогнепальним пораненням. Решта учасників конфлікту – мешканці Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років.

Як повідомив на сторінці у Facebook адвокат підозрюваних у справі ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Владислав Добош, убитий – адвокат Святослав Пархоменко, який захищав інтереси підозрюваного в організації вбивства Вороненкова Олександра Лося.

Попередньо поліція кваліфікувала подію за трьома статтями – замах на злочин, умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю.