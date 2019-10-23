Суд скасував підозру росіянину Тюріну в справі про вбивство Вороненкова – прокуратура

Печерський районний суд Києва скасував підозру росіянину Володимиру Тюріну в справі про вбивство колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі Радіо Свобода.

«Уже є ухвала в Реєстрі судових рішень. Однією з причин була зміна свідчень потерпілої, яка як під час додаткових допитів, так і на засіданнях стосовно виконавців цього злочину почала наголошувати на непричетності свого колишнього чоловіка до замовлення вбивства Дениса Вороненкова. Крім того, сторона захисту звернула увагу суду на, скажімо так, неконкретність підозри в частині відсутності фактичних даних щодо місця і часу вчинення злочину підозрюваним», – сказала Максимець Радіо Свобода.

За її словами, у підозрі не виписано, коли саме, у який день, за яких обставин він це зробив.

«Зі свого боку, прокуратура не погоджувалася із задоволенням такого клопотання, оскільки ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів Російської Федерації щодо проведення слідчих дій, вручення підозри Володимиру Тюріну, відповідей позитивних ми не отримали», – заявила речниця прокуратури.

Вона додала, що в запитах було прохання провести низку слідчих дій з особами, «які відпрацьовувалися в межах слідства як особи, які можуть бути причетним до цього злочину». На ці запити відповіді також не було.

«У зв’язку з цим суд задовольнив клопотання. Водночас це рішення не впливає на судовий розгляд обвинувального акта стосовно виконавця цього злочину. Зараз там триває судове слідство, триває допит свідків і вивчаються письмові докази обвинувачення. Також не йдеться про закриття провадження стосовно замовників. Це кримінальне провадження буде продовжуватися, і ми будемо продовжувати збирати докази щодо замовлення цього вбивства», – наголосила Максимець.

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти експрезидента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.