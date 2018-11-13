Справа Вороненкова: суд переходить до допиту свідків

У справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів. Про це повідомила прокуратура міста Києва.

Засідання суду відбулося 13 листопада. На ньому завершили зачитувати обвинувачувальний акт.

«Суд вирішив спочатку допитати свідків обвинувачення, а потім потерпілих. Після цього суд дослідить письмові докази та допитає обвинувачених. Також під час засідання суд за клопотанням прокурора продовжив двом обвинуваченим термін дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, до 11 січня 2019 року», – ідеться у повідомленні.

Наступне засідання відбудеться 4 грудня об 11:30.

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

У жовтні 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

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10 травня прокуратура Києва заявила про завершення розслідування вбивства Вороненкова, підозру у справі повідомили організатору та п’ятьом співучасникам убивства.

За даними прокуратури, двоє підозрюваних перебувають під вартою, а матеріали щодо організатора (громадянина Росії Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка і громадянина України Ярослава Левенця), які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

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