«Використання націоналістів» та «особистого мотиву»: хто вірить результатам розслідування вбивства Вороненкова?

Убивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, який є підконтрольним ФСБ Росії, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Замовником, за версією ГПУ, є колишній цивільний чоловік – тепер уже вдови Вороненкова – Марії Максакової, тож мотивів було декілька, в тому числі і преференції від російських спецслужб. Також Луценко додав, що виконавцями вбивства є українці, частина з яких затримана. Багато доказів під час брифінгу продемонстрували в Генпрокуратурі України і заявили про подання щодо екстрадиції замовника з Росії. Звинувачений Володимир Тюрін також вже відреагував на результати розслідування через адвоката.

Мотивів декілька, пояснює генпрокурор Юрій Луценко: особиста помста дружині Вороненкова – співачці Марії Максаковій, поєднана із преференціями від російський спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань.

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Марія Максакова розлучилася з Володимиром Тюріним 8 років тому, в них залишилося двоє дітей, які проживають у Росії.

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Раніше про можливу причетність Тюріна до вбивства в пресі розповідав і друг сім’ї співачки, аргументуючи тим, що кримінальний авторитет вважав за потрібне повернути Максакову до Росії та до дітей.

Але неможливо розглядати лише особистий мотив без політичного, пояснив Юрій Луценко.

Темпи і обсяг отримання впливу на кримінальне середовище із Тюріним підтверджують його співпрацю з російськими спецслужбами

«Просування цього злодія в законі по ієрархічній драбині із такими статтями, за якими він був засуджений, без співпраці із спецслужбами, неможливе. Темпи і обсяг отримання впливу на кримінальне середовище із Тюріним підтверджують його співпрацю з російськими спецслужбами», – заявив Луценко.

«Володимир Тюрін раніше судимий за зґвалтування групою осіб, квартирні крадіжки та хуліганство», – зачитав генпрокурор. Зараз Тюріна називають кримінальним авторитетом, підконтрольним ФСБ Росії.

Близькі Вороненкова про розслідування

В ГПУ переконані, що спецслужби Росії хотіли запобігти тому, щоб Вороненков надав свідчення щодо присутності російських військових в Україні та щодо державної зради Віктора Януковича.

Буквально через два тижня після вбивства Вороненкова до роботи в ФСБ повернувся генерал ФСБ Олег Феоктистов

«Буквально через два тижня після вбивства Вороненкова до роботи в ФСБ повернувся генерал ФСБ Олег Феоктистов, який був усунений звідти в результаті дій вбитого Вороненкова на своїй посаді, який викрив корупційну схему в вищих колах ФСБ, і Феоктистов та ще близько 10 посадовців були внаслідок цього звільнені. Після вбивства Вороненкова Феоктистов повернувся на свою посаду у ФСБ, хоча пізніше був звільнений в запас, але вже з посади», – заявив генпрокурор України.

За словами колишнього російського парламентаря Іллі Пономарьова, друга Вороненкова, який прямував на зустріч із ним перед його вбивством, розслідування успішне.

Він наголосив, що спілкується з Максаковою, і вони обоє довіряють таким результатам. Хоча для співачки це розкриття «шок і особиста трагедія», адже вона спілкується з колишнім цивільним чоловіком, у них – спільні діти.

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Пізніше Марія Максакова в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила, що вважає мотив Тюріна недостатнім для вбивства..

Він його бісив до чортів. Цього не можна заперечувати. Але цей мотив недостатній для того, щоб вбивати

«Він його бісив до чортів. Цього не можна заперечувати. Але цей мотив недостатній для того, щоб вбивати. Він (Денис Вороненков – ред.) просто був для нього дискомфортним, але він не став би так вчиняти», – розповіла вдова.

Хоча в інтерв’ю російському виданню вона розповіла, що реальні замовники використали Тюріна для маскування під особистий мотив.

Тюрін намагався залучити українських націоналістів, його залучили, щоб звалити все на особистий мотив

«Тюрін намагався залучити українських націоналістів, його залучили, щоб звалити все на особистий мотив… Він, звісно, поєднав приємне із корисним, але треба розуміти, що треба було це не йому, а тим переслідувачам Дениса, про яких ми всі ці роки кричали і волали. Не дарма ж все виставляли таким чином, що Денис просто втік до України і дає свідчення, а ще й вивіз із собою якийсь страшний компромат, через який начебто в Росії зараз полетять голови і бозна що. Мова не про російське керівництво, а про цих славнозвісних зацікавлених», – заявила Максакова.

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Пономарьов вважає розслідування політично неангажованим, адже в інакшому випадку слідство могло «відмахнутися», що «в усьому винні спецслужби Росії», а їм вдалося «дістатися істини».

Екс-депутат Держдуми Росії каже, що за російською Конституцією є всі підстави екстрадувати Тюріна до України, якщо ж цього не зроблять, то розпишуться у власній зацікавленості в цій справі.

«У Росії буде досить важкий вибір, бо від початку всі російські канали повідомляли, що у вбивстві немає жодного політичного сліду і це кримінальні розборки. А зараз є докази, які стосуються одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Росії, який претендує зараз на звання «кримінального короля російського світу», – вважає Пономарьов.

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Версія слідства про виконавців вбивства

За версією слідства, вбивство було організоване за допомогою п’яти громадян України. Виконавця Павла Паршова, який майже два роки до цього прослужив в Нацгвардії України, застрелив охоронець Вороненкова на місці злочину. Організатор Юрій Василенко перебуває в розшуку, а організатор Олександр Лось затриманий, додають в ГПУ. Розшукують також і Ярослава Левенця, колишнього бійця батальйону ДУК «Правий сектор», а Ярослав Тарасенко, який був на момент затримання членом національного руху «Державницька ініціатива Яроша», перебуває під арештом.

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Як зазначив у коментарі Радіо Свобода координатор Дніпропетровського штабу Національного руху «ДІЯ» Ростислав Винар, у штабі приймуть результати розслідування такими, як є, і якщо все дійсно вказує на чиюсь причетність, то людина пішла не тим шляхом.

На наше запитання, чому з російського боку обирають, ймовірно, саме «активістів націоналістичних рухів», Ростислав Винар розповів, що бачить мотивом саме гроші, а не бажання завдати шкоди державі.

«Там не було жодної ідеологічної складової. Я відкидаю, що там було бажання зіграти на шкоду Україні, думаю, що це виключно матеріальне питання. З Ярославом були питання і раніше, але все-таки він був нашим побратимом і брав участь у бойових діях. Але це буває… На жаль, не поодинокий випадок», – вважає координатор штабу.

У штабі збираються аналізувати всі події і робити висновки з цього, зокрема, ще більше уваги відтепер планують приділяти членству в організації, зауважує Ростислав Винар.

«Успіх» чи «вистава»?

«Розкрити замовне вбивство такого рівня – це успіх», – чимало коментарів подібного характеру на адресу генпрокуратури. Сам Юрій Луценко каже, що пишається результатами роботи підлеглих.

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Але не всі вважають оприлюднені висновки успіхом. Екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк зазначає, що Володимиру Тюріну, якого назвали замовником, не надали жодного процесуального статусу. Оголошені звинувачення Вовк називає «виставою».

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«Я вважаю, що цей злочин не розкрито. Не тому що не спрацювали слідчі і оперативники, а тому що неможливо дослідити ті події і обставини на території Росії, в тому числі і з позиції Росії щодо виконання подань про надання правової допомоги, які не виконуються. Але про це потрібно чесно заявити: ми знайшли виконавців, вбивць, направили обвинувальні акти щодо них до суду, а далі, вибачте, в нас немає можливості процесуально встановити організаторів, замовників тощо», – наголошує Вовк.

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Колишній адвокат Володимира Тюріна повідомив пресі, що його клієнт вважає звинувачення від української сторони «маячнею», а відповідальність за вбивство Вороненкова адвокат поклав на «українських націоналістів».

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства завдяки українському походженню своїх предків. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва.