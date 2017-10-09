ГПУ: мотивом убивства Вороненкова стало поєднання інтересів керівництва Росії й особистих мотивів Тюріна

Мотивом убивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова стало поєднання інтересів найвищого керівництва Росії й особистих мотивів кримінального авторитета Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка дружини вбитого Марії Максакової, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Слідство вважає, що мотивом убивства пана Вороненкова було поєднання інтересів найвищого керівництва Росії для усунення свідка, який давав цінні свідчення для українських судів, а в перспективі міг давати показання і для міжнародних судів, про участь Росії у неоголошених воєнних діях і воєнних злочинах проти України, з особистими мотивами пана Тюріна, який у такий спосіб хотів помститися своїй колишній цивільній дружині Максаковій і підняти свій у злодійському сенсі авторитет такими діями», – сказав генпрокурор 9 жовтня в Києві.

За його словами, розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо.

9 жовтня в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування справи про вбивство Вороненкова. За даними слідства, замовником виступив Володимир Тюрін, «підконтрольний ФСБ Росії». Луценко наголосив, що слідство встановило всіх учасників групи, причетних до вбивства.

За версією слідства, Павло Паршов, який стріляв у Вороненкова, був у змові зі ще чотирма громадянами України. Генпрокурор повідомив, що двоє з п’яти фігурантів затримані.

ГПУ заявляє, що передає справу до суду.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

16 червня стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали громадського активіста Ярослава Тарасенка.

Прокуратура підозрює Тарасенка у тому, що саме він міг бути тим водієм, який автом привіз підозрюваного вбивцю Вороненкова на місце злочину і, ймовірно, мав вивезти звідти.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства завдяки українському походженню своїх предків. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.