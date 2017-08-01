Суд у Москві арештував майно екс-депутата Держдуми Вороненкова – адвокат

Басманний суд Москви 1 серпня арештовував майно загиблого у Києві колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

Адвокат Андрій Гривцов повідомив російській агенції ТАСС, що йдеться про гаражні бокси, місце для машини й дорогоцінні прикраси, вилучені з сейфу дружини Вороненкова Марії Максакової. За словами Гривцова, він оскаржуватиме рішення суду, оскільки як захисник не був присутнім на засіданні.

У Росії щодо Дениса Вороненкова порушили кримінальну справу. За версією слідства, екс-депутат брала участь в афері з рейдерським захопленням будівлі на вулиці Міжнародної у Москві.

Колишній депутат Держдуми від КПРФ Вороненков наприкінці минулого року переїхав з Москви до Києва разом з дружиною, отримав українське громадянство і дав свідчення у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Вороненкова застрелили у центрі Києва 23 березня. Президент України Петро Порошенко назвав убивство «актом державного тероризму з боку Росії». Москва заявила про «провокації» українських спецслужб.