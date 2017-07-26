Інформація щодо обшуку у справі Вороненкова є таємницею слідства – прокуратура

Інформація щодо обшуку у справі про вбивство російського екс-депутата Дениса Вороненкова в помешканні цивільної дружини раніше затриманого за підозрою в причетності до злочину павлоградця Ярослава Тарасенка Надії Горянської – таємниця слідства. Про це йдеться у відповіді прокуратури Києва на інформаційний запит Радіо Свобода.

За даними відомства, відповідно до статтей 6 та 8 закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація, яка містить таємницю досудового розслідування, є таємною.

«Порядок отримання інформації щодо досудового розслідування кримінального провадження не регулюється чинним законодавством з доступу до публічної інформації», – йдеться у відповіді.

Водночас у прокураті Києва зазначили, що у разі незгоди з отриманою відповіддю є можливість оскаржити її, звернувшись до «керівника розпорядника, вищого органу або до суду».

18 липня дружина раніше затриманого за підозрою в причетності до вбивства російського екс-депутата Дениса Вороненкова павлоградця Ярослава Тарасенка Надія Горянська повідомила, що у її приватному будинку в Павлограді слідчі здійснили обшук. За її словами, обшук тривав близько години, ніяких речових доказів не знайшли.

«Це слідчі дії. Оскільки є кримінальне провадження, люди працюють», – зазначила тоді Надія Горянська.

16 червня стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримання громадського активіста Ярослава Тарасенка. Тоді в дніпропетровському осередку Державницької ініціативи Яроша («ДІЯ») назвали «непереконливими» підстави для затримання Тарасенка, якому інкримінують причетність до вбивства російського екс-депутата Дениса Вороненкова. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода координатор Дніпровського відокремленого загону національного руху «Державницька ініціатива Яроша» Ростислав Винар, затриманий павлоградець є членом «ДІЇ» і брав участь в АТО як доброволець.

Дениса Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. За даними поліції, у результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.