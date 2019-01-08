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08 Січень 2019, Київ 09:55
Новини | Міжнародні

В Анкарі починається суд у справі про вбивство посла Росії

Карлова вбили у грудні 2016 року

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В Анкарі 8 січня розпочинається суд над підозрюваними в причетності до вбивства російського посла Андрія Карлова у грудні 2016 року. Про це повідомляє ВВС.

За версією слідства, 28 обвинувачених пов'язані з проповідником Фетхуллою Ґюленом, який проживає в США, і належать до його організації FETO, яка в Туреччині визнана терористичною.

Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрелив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов’язків. Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали кількох осіб.

Влада Туреччини раніше заявляла, що вбивця мав зв’язки з рухом Ґюлена, але останній це заперечував. Турецька влада також обвинувачує Ґюлена в організації спроби перевороту в липні 2016 року і вимагає від США його екстрадиції. Ці звинувачення Ґюлен також відкидає. США відмовляються видати клірика Туреччині, називаючи звинувачення на його адресу політично мотивованими.

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