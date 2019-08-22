Поліція розслідує вбивство в Кропивницькому, НААУ заявляє, що вбитий – адвокат

Невідомі поранили з вогнепальної зброї двох людей у Кропивницькому, один із них загинув на місці, повідомляє поліція області.

За даними поліцію, другого потерпілого госпіталізували.

«В дію введено оперативний план «Сирена». Попередня кваліфікація події – частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення», – йдеться в повідомленні поліції.

Імена загиблого та пораненого не розголошуються.

Водночас Національна асоціація адвокатів України повідомляє, що загиблий – адвокат Олександр Іванов, а вбивство сталося біля міського слідчого ізолятора.

«Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці», – йдеться в повідомленні асоціації.

У Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління Національної поліції Кіровоградської області інформацію це повідомлення не змогли ані підтвердити, ані спростувати, посилаючись на інтереси слідства.

За даними поліції, на місці злочину працює слідчо-оперативна група.