Вчені знайшли ймовірно найдавніші останки людини поза межами Африки

Вчені виявили найбільш давні останки людини поза межами Африки, повідомляє науковий журнал Nature.

Частини двох черепів вчені виявили в печері Апідіма, Греція, ще в 1970-х роках, однак їх точний вік вдалося встановити лише нещодавно – досі вченим бракувало археологічного контексту, до того ж самі виявлені частки були неповними. Як повідомляє стаття в науковому виданні, науковці змогли віртуально відтворити обидва черепи та визначити їхній вік за допомогою радіоізотопного аналізу.

«Частка «Апідіма 2» має вік понад 170 тисяч років і належить до неандертальського морфологічного патерну. Натомість частка «Апідіма 1» налічує 210 тисяч років і є сумішшю рис сучасної людини та примітивних ознак», – йдеться в статті.

Знайдені в Греції частини скелетів на 16 тисяч років старші за верхню щелепу людини, знайдену в Ізраїлі в 2018 році, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Раніше вважалося, що сучасні люди потрапили до Європи з Африки близько 45 тисяч років тому. Якщо додаткові дослідження підтвердять висновки вчених, цю тезу можуть переглянути.

Найдавніші з відомих наразі останків людини виявлені в Африці – одна з останніх таких знахідок 2017 року має вік близько 300 тисяч років.