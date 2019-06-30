Вчені створили перший додаток для смартфона для діагностики отиту

Нове програмне забезпечення, яке розробили американські вчені Вашингтонського університету, дозволить в домашніх умовах, використовуючи смартфон, визначити, чи є у людини отит. Несвоєчасна діагностика отиту може призвести до серйозних ускладнень, аж до повної втрати слуху.

Додаток EarHealth перетворює iPhone, iPod touch або Android в отоскоп. Система використовує динамік телефону і мікрофон для відправлення та отримання аудіосигналу у вушний канал через паперовий конус. Принцип роботи цього винаходу вчені порівняли із системою ехолокації кажана.

Пристрій надсилає у вухо серію м'яких звукових сигналів із частотою від 1 до 4 кГц. Звук нагадує щебетання птахів і не викликає неприємних відчуттів у людини.

Сигнал відбивається від барабанної перетинки вуха і вловлюється мікрофоном мобільного пристрою. Якщо в середньому вусі є рідина, то частота звуку в хвилі, що відбилася, змінюється.

Барабанна перетинка здорової людини добре резонує на декількох звукових частотах. Звук, відбитий від здорового вуха, створить м'яке відлуння, що нагадує акустичний і широкий провал.

Рідина у вусі обмежує вібраційну здатність барабанної перетинки, що в свою чергу створює більш вузький і більш глибокий акустичний провал.

«Це все одно що постукувати по келиху вина, – каже співавтор дослідження, доктор Джастін Чен. – Залежно від того, скільки в ньому рідини, ви отримуєте різні звуки».

Метод протестували на групі дітей віком від 1,5 року до 17 років при дитячій лікарні Сіетла.

Доктор Рендалл Блай стверджує, що завдяки додатку моніторинг вдома буде простіший і дешевший.

«Навіть у країнах, що розвиваються, смартфони стають звичайним явищем. Якщо додаток може дати лікарям точність на рівні спеціаліста, це може дійсно змінити тактику лікування запальних захворювань вуха на глобальному рівні», – упевнений доктор Чен.

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»