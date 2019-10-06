Найкращим учителем 2019 року в Україні стала Наталя Кідалова з Мелітополя

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine в суботу ввечері оголосила цьогорічного переможця. Найкращим учителем України цьогоріч стала Наталя Кідалова з міста Мелітополя Запорізької області. Вона викладає англійську мову та українську мову і літературу в мелітопольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 23.

Загалом на «вчительський Оскар» номінували майже три тисячі українських педагогів.

«Наталя Кідалова працює в спеціалізованій школі №23 (Мелітополь). Її педагогічний стаж – 23 роки. Ще 15 років тому впроваджувала в школі новаторські методики навчання і наважувалася креативно викладати українську літературу. На її уроках замість того, щоб зазубрювати поезії Шевченка, учні могли читати реп», – вказано на сторінці премії про переможницю.

Наталія Кідалова отримає 250 тисяч гривень, поїздку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 та один рік безкоштовного навчання від проекту «Освіторія», повідомили організатори.

«Все робити «по любові» – головний інгредієнт успіху. Мій досвід учителювання переважно казковий. Пам’ятаєте казку Андерсена «Принцеса на горошині»? Так от, я – та горошина, яка не дає заспокоїтися, завжди надихає і учнів, і колег, і себе на вихід із зони комфорту, закликає не зупинятися і не задовольнятися тим, що є», – розповіла найкраща учителька 2019 року в Україні.

Торік переможцем конкурсу Global Teacher Prize Ukraine став 29-річний вчитель інформатики з запорізької школи-інтернату «Джерело» Олександр Жук. 2017 року найкращим учителем було визнано Пауля Пшенічку, вчителя фізики з Чернівців.

Global Teacher Prize — «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та складає 1 мільйон доларів.

У березні вчитель природознавства з Кенії Пітер Табічі, який віддавав більшу частину своєї зарплати на допомогу бідним учням, став найкращим у світі і отримав премію у мільйон доларів.

Національну премію в Україні ініціювала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача.