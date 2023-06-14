Зеленський: варто щодня показувати вдячність українським захисникам

Президент України Володимир Зеленський нагадує, що варто щодня показувати вдячність українським захисникам.

«Будь ласка, завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент також повідомив, що підписав нові укази про відзначення українських воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил.

«Саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних Сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя», – додав Зеленський.

За даними соцопитувань, найвищим рівнем довіри в українців серед державних та суспільних інститутів користуються Збройні сили України.