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Зеленський: варто щодня показувати вдячність українським захисникам

Українські військовослужбовці позують на танку Challenger 2, 22 лютого 2023 року

Президент України Володимир Зеленський нагадує, що варто щодня показувати вдячність українським захисникам.

«Будь ласка, завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент також повідомив, що підписав нові укази про відзначення українських воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил.

«Саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних Сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя», – додав Зеленський.

За даними соцопитувань, найвищим рівнем довіри в українців серед державних та суспільних інститутів користуються Збройні сили України.

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Обличчя оборонців. До Дня Збройних сил України (фоторепортаж)

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