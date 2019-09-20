Штаб: за добу на Донбасі – 10 обстрілів, троє поранених

Упродовж доби 20 вересня троє військовослужбовців в зоні бойових дій отримали поранення різного ступеню тяжкості, а позиції ЗСУ зазнали 10 обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних угруповань. Такі дані штабу Операції об’єднаних сил.

Згідно з ними, в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Новотроїцького, Новогнатів, Красногорівки, Мар’їнки, Водяного і Павлополя.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Кримського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем; неподалік Південного з напрямку «Шахта імені Гагаріна» – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

Бойовики не повідомляли про обстріли окупованих ними територій протягом дня 20 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.