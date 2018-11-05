У штабі розповіли, як пройшов день 5 листопада в зоні бойових дій

Підтримувані Росією бойовики п’ять разів за добу порушили режим тиші, заявляють у штабі Операції об’єднаних сил.

«Двічі, в районі Павлополя, противник застосував станкові протитанкові гранатомети. Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Красногорівка і Гнутове», – повідомляють у прес-службі ООС.

За даними штабу, поранених і вбитих серед військовослужбовців Збройних сил немає.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада (карта)

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» через підконтрольні інформаціні джерела заявляють, що українські військові за попередній тиждень 141 раз порушили режим тиші. Конкретно про добу 5 листопада даних не наводять.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» вдень 5 листопада заявили, що за попередню добу ЗСУ випустили по окупованих територіях «більш 120 боєприпасів».

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

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Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних офіційно не оголошували.