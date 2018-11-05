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05 Листопад 2018, Київ 12:54
Новини | Події

Українські військові провели навчання протиповітряної оборони та ударної авіації – відео

Військові провели навчання з ППО

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Об’єднані сили перевірили готовність чергових сил авіації та протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням. Про це повідомили у штабі ООС.

«Проведено тренування чергових бойових обслуг та розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводженню та умовного знищення повітряних цілей. А екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі», – розповіли військові.

Минулого тижня у Херсонській області на випробувальному полігоні «Ягорлик» відбулися навчання з бойовими стрільбами. Військові стріляли з ракетно-зенітних комплексів.

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