Українські військові провели навчання протиповітряної оборони та ударної авіації – відео

Об’єднані сили перевірили готовність чергових сил авіації та протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням. Про це повідомили у штабі ООС.

«Проведено тренування чергових бойових обслуг та розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводженню та умовного знищення повітряних цілей. А екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі», – розповіли військові.

Минулого тижня у Херсонській області на випробувальному полігоні «Ягорлик» відбулися навчання з бойовими стрільбами. Військові стріляли з ракетно-зенітних комплексів.