Протягом доби бойовики стріляли шість разів, один військовий ЗСУ поранений – штаб

Протягом доби 28 грудня бойовики підтримуваних Росією незаконних збройних угруповань здійснили шість обстрілів, в тому числі двічі – з озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Зокрема йдеться про обстріли з мінометів позицій ООС в районі селища Новотошківського і села Гнутове.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Болотене на Луганському напрямку а також в районі населених пунктів Славне, Тарамчук, Піски на Донецькому напрямку», – йдеться в повідомленні штабу.

Внаслідок бойових дій один військовий Збройних сил України отримав поранення.

В збройному угрупованні «ДНР» вдень 28 грудня заявили про нібито понад 130 випадків порушення режиму тиші з блоку ЗСУ.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» заяв про обстріли в цей день не робили.

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27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.