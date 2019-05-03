Двоє військових ЗСУ поранені на фронті протягом дня – штаб

Двоє військовослужбовців Збройних сил України були поранені внаслідок обстрілів в зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі, повідомляє штаб ООС. За даними штабу, бойовики незаконних збройних угруповань 16 разі за добу порушували режим припинення вогню.

Зокрема йдеться про обстріли позицій ЗСУ поблизу селищ Золоте-4, Шуми та Новолуганське в районі діяльності оперативно-тактичного угруповання «Північ», в районі Авдіївки, Мар’їнки, а також низки селищ – в зоні відповідальності угруповання «Схід».

За даними штабу, бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про обстріл ЗСУ окупованих територій 3 травня.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» про обстріли протягом 3 травня не заявляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.