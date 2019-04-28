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28 Квітень 2019, Київ 19:48
Новини | Події

Поліція: чоловік заявив, що на Великдень підірвуть всі храми, церкви та синагоги Києва

Володимирський собор у Києві

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Богослужіння на Великдень в Україні завершилися спокійно, повідомила прес-служба поліції України.

Проте правоохоронці розповіли, що 27 квітня до поліції Києва зателефонував невідомий та повідомив, що замінований Володимирський собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви та синагоги в Києві будуть підірвані. Підозрюваного затримали через годину неподалік від таксофону, звідки був здійснений дзвінок. У поліції стверджують, що чоловік вже неодноразово залишав аналогічні повідомлення.

28 квітня у Харківський області до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він залишив гранату в церкві коли святив паску. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

В Україні свякують Великдень: в головних церквах країни пройшли богослужіння – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Україні свякують Великдень: в головних церквах країни пройшли богослужіння – фоторепортаж

За даними поліції, у масових заходах із нагоди святкування Великодня взяли участь майже 7 мільйонів громадян. До охорони правопорядку залучили 20 тисяч поліцейських.

Найчисельніші богослужіння відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій області.

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