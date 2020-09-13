Фільм про розстріл у російському Новочеркаську здобув спеціальний приз журі Венеційського кіонфестивалю

Фільм «Дорогие товарищи!» російського режисера Андрія Кончаловського, який розповідає про розстріл учасників антиурядових протестів у російському місті Новочеркаськ у 1962 році, здобув спеціальний приз журі на 77-му міжнародному кінофестивалі у Венеції.

У Росії фільм вийде в широкий прокат у другій половині осені з цензурними купюрами.

Публікації про події в Новочеркаську з’явилися лише під час так званої «перебудови» – вся інформація про розстріл була засекречена за рішенням комуністичної влади СРСР.

Тема залишається незручною і в 2020 році. Несподівано, що за неї взявся режисер Андрій Кончаловський, цілком лояльний російській владі.

Головний приз, «Золотий лев», вручений фільму Nomadland («Земля кочівників») 38-річної китайської режисерки Хлое Чжао, яка працює в США.

Приз «Срібний лев» за кращу режисуру вручений японському режисеру Кійосі Куросаві, автору фільму «Дружина шпигуна», а приз Великого журі отримала стрічка «Новий порядок» Мішеля Франка з Мексики.