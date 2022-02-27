Венедіктова заявила про перевірку місця перебування Медведчука

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що інформація, де зараз перебуває народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук перевіряється.

За її словами, адвокати депутата заявляють, що нададуть усі свідчення того, що Медведчук на місці.

«Ми поки такої впевненості не маємо. Але ж ми як прокурори не можемо зайти і подивитися», – пояснила Венедіктова.

На запитання, що чекає на Медведчука, якщо він втік з-під домашнього арешту, Венедіктова пояснила: «Якщо ми не пересвідчимося, що він перебуває вдома, звичайно, ми його будемо оголошувати в розшук. Як тільки ми його оголосимо в розшук і знайдемо його, знову підемо до суду і будемо просити йому тримання під вартою. Я думаю, що суд в цьому випадку стане на наш бік».

Раніше сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту.

«Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і територіальна оборона Києва поговорить з ним начистоту. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то решту життя він проведе в РФ разом із Януковичем. До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко (дружина політика – ред.) поспіхом утекла з України через Білорусь», – написав у фейсбуці Геращенко.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».