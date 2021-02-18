Венедіктова: атестацію успішно подолали 64% прокурорів

Атестацію успішно подолали 64% прокурорів, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова під час виступу у Верховній Раді.

«Загалом в органах прокуратури атестацію успішно подолали дві третини прокурорів – 7 157 з 11 166 осіб, що становить 64%», – сказала Венедіктова.

Вона заявила, що «найближчим часом» розпочнуть свою роботу оружні прокуратури, «і на цьому ми остаточно завершимо реформу органів прокуратури».

25 вересня 2019 року в Україні набув чинності закон про реформування органів прокуратури. Документ передбачав ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.