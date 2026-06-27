До Венесуели прибули 1600 іноземних рятувальників для допомоги у пошуках тих, хто вижив після двох потужних землетрусів, які сталися в ніч проти 25 червня. За останніми даними, внаслідок землетрусів загинули 920 людей.

«За останні кілька годин Венесуела прийняла 17 рейсів з понад 1600 членами рятувальних команд на борту, і протягом наступних 24 годин очікується прибуття ще 25 рейсів», – заявив заступник міністра закордонних справ Венесуели Олівер Бланко, якого цитує Reuters.

До пошуків приєдналися рятувальні команди з таких країн як Мексика, США, Сальвадор, Швейцарія, Колумбія, Іспанія, Еквадор, Чилі, Домініканська Республіка та Панама.

Як пише CNN, часті повторні поштовхи та нестача важкої техніки ускладнюють рятувальні роботи.

«Кожного разу, коли ми зідзвонюємося з моєю командою там, відбуваються сильні поштовхи... Це досить постійно, і це дуже страшно. Це означає, що нашим командам доводиться бути дуже обережними, вирушаючи в ці населені пункти, щоб оцінити збитки або надати необхідну допомогу», – розповіла директор Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця країнами Америки Лойс Пейс.

Як пише CBS News, близько 51 тисячі людей залишаються зниклими безвісти.

Підземні поштовхи сталися з інтервалом близько хвилини, при цьому другий поштовх магнітудою 7,5 був сильнішим за перший, він оцінюється як найбільш руйнівний за понад 100 років. Найбільше постраждала густонаселений прибережний штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування є і в столиці країни Каракасі. Щонайменше десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.



