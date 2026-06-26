Число загиблих через землетрус у Венесуелі росте, прибувають рятувальники з-за кордону

Кількість жертв подвійного землетрусу у Венесуелі, який стався ввечері 24 червня, сягнула 589 людей – про це повідомила влада країни в п’ятницю, передають міжнародні медіа. Близько 3 тисяч людей постраждали.

Це не остаточні дані – тривають рятувальні роботи, люди залишаються під завалами багатоповерхових будинків. Фахівці побоюються, що рахунок загиблих йтиме на тисячі. Зниклими безвісти, за неофіційними даними, вважаються близько 50 тисяч людей.

Підземні поштовхи сталися з інтервалом близько хвилини, при цьому другий поштовх магнітудою 7,5 був сильнішим за перший, він оцінюється як найбільш руйнівний за більш ніж 100 років. Найбільше постраждав густонаселений прибережний штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування є і в столиці країни Каракасі. Щонайменше десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.





Безліч країн запропонували свою допомогу в рятувальних і відновлювальних роботах. Серед них і Сполучені Штати, які спрямували до країни військових для надання допомоги. Американські рятувальники беруть участь у пошуково-рятувальних роботах. Виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес подякувала Ілону Маску за можливість безкоштовно користуватися зв’язком через супутники Starlink.

Мексика спрямувала до країни 250 рятувальників, Іспанія – близько 100, прибувають також фахівці з інших країн регіону та Європи, включаючи Колумбію, Швейцарію та Німеччину. Повідомляється про проблеми в організації рятувальних робіт – країна тривалий час перебуває у соціально-економічній кризі. Лікарні переповнені, є дані про нестачу медикаментів.

Коментатори зазначають, що значна роль США у наданні допомоги свідчить про зміну відносин між Вашингтоном та Каракасом, які раніше були ворожими. У січні американські військові захопили в Каракасі тодішнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та вивезли його до Штатів. Хоча при владі залишилися колишні соратники Мадуро, відносини між Венесуелою та США кардинально змінилися.