Посольство США відновлює роботу у Венесуелі після семи років закриття

Посольство США у Венесуелі відновило роботу в понеділок після семи років закриття, оголосив Державний департамент.

«Сьогодні ми офіційно відновлюємо роботу посольства США в Каракасі, що знаменує новий розділ нашої дипломатичної присутності у Венесуелі», – йдеться у заяві Державного департаменту США.

У відомстві зазначають, що у січні посол Лаура Ф. Догу прибула до Каракаса, щоб очолити зусилля уряду США на місцях у Венесуелі як тимчасово повірена у справах.

Держдеп США додає, що відновлення роботи посольства США в Каракасі є «ключовою віхою у реалізації триетапного плану президента для Венесуели та зміцнить нашу здатність безпосередньо взаємодіяти з тимчасовим урядом Венесуели, громадянським суспільством та приватним сектором».

З березня 2019 року дипломатичні відносини США з Венесуелою здійснюються через відділ у справах Венесуели (VAU), розташований у посольстві США в Боготі, Колумбія.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Мадуро на суді в Нью-Йорку заявив, що не визнає себе винним за звинуваченнями у торгівлі наркотиками і зброєю, і що він досі вважає себе президентом Венесуели.



