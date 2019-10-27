Венеційська комісія працює в Україні над висновками щодо «мовного закону» – МЗС

Делегація Венеційської комісії розпочала вивчення українського закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомляє МЗС.

За цими даними, експерти прибули до Києва у п’ятницю 25 жовтня і зустрілися із заступником міністра Василем Боднарем.

«Україна повністю гарантує захист прав національних меншин та виходить з переконання, що закон про державну мову покликаний розширити можливість для національних меншин відігравати важливішу роль в українському суспільстві. Василь Боднар акцентував увагу співрозмовників на те, що порядок застосування мов корінних народів та національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя, а також забезпечення їх прав в широкому сенсі визначатиметься новим законом про нацменшини, який повинен бути поданий на розгляд Верховної Ради України», – мовиться у повідомленні.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Тодішній президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року.