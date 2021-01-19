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19 січня 2021, Київ 19:35
Новини | Міжнародні

США запровадили санкції проти української компанії. Її звинувачують у транспортуванні венесуельської нафти

Сполучені Штати в січні 2019 запровадили санкції проти нафтового сектору Венесуели

США запровадили санкції проти української компанії, які звинувачуються у перевезенні венесуельської нафти.

Міністерство фінансів США заявило, що санкції запроваджені проти одеської компанії Fides Ship Management. Також під санкції потрапили чотири кораблі, якими керує компанія: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (усі троє ходять під камерунським прапором).

Сполучені Штати в січні 2019 запровадили санкції проти нафтового сектору Венесуели. Це сталося після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до віставки.

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