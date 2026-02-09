Віцепрезидент США оголосив про підписання угоди з Вірменією щодо співпраці в ядерній сфері

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив про підписання угоди з Вірменією щодо поглиблення співпраці в ядерній сфері.

За його словами, США інвестують 9 млрд доларів у сферу ядерної енергетики Вірменії.

Венс розповів про деякі спільні зусилля, над якими працюють обидві країни, зокрема про угоду TRIPP та угоду про цивільну ядерну енергетику. Він оголосив про придбання технологій безпілотників на суму 11 мільйонів доларів, які США продадуть Вірменії.

«Те, чого президент Трамп і прем’єр-міністр досягли разом, справді далекоглядне», – сказав Ванс. – «Ми не просто створюємо мир для Вірменії. Ми також разом створюємо справжнє процвітання для Вірменії та Сполучених Штатів»



Коментатори зазначають, що візит Венса свідчить про зміцнення позицій США у Південному Кавказі. Обидві країни – Вірменія та Азербайджан – раніше погодилися взяти участь у роботі Ради миру, що створюється Дональдом Трампом.

Також звертається увага, що віцепрезидент США не відвідає Грузію – країну, яка тривалий час вважалася головним союзником Сполучених Штатів на Південному Кавказі. Грузія не була запрошена до участі до Ради миру а транзитний коридор, що обговорюється, також не пройде її територією. Уряд Грузії після приходу адміністрації Дональда Трампа до влади намагався домогтися скасування введених попередньою адміністрацією США санкцій, проте на даний момент не досяг цього успіху.

«Шлях Трампа до міжнародного миру та процвітання» (TRIPP) – це 43-кілометровий автомобільно-залізничний коридор через Вірменію, який з’єднає Азербайджан з його анклавом Нахчивань, відкривши при цьому нову торговельну артерію в обхід Росії та Ірану.

Транзитний маршрут є частиною мирної угоди, укладеної у Вашингтоні в серпні 2025 року між прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим, яка має на меті покласти край десятиліттям війни між двома країнами.

Президент США Дональд Трамп наприкінці січня заявив, що візит Венса «зміцнить наше стратегічне партнерство з Азербайджаном, прекрасну угоду про мирне співробітництво з Вірменією, угоди для наших великих виробників напівпровідників та продаж Азербайджану оборонного обладнання, такого як бронежилети та човни тощо».

Угода TRIPP, яка потенційно відкриває нові торговельні зв'язки між Центральною Азією та Європою в обхід Росії та Ірану, також може відкрити нові шляхи для надходження критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів Центральної Азії на західні ринки, що було центральною темою саміту Трампа та лідерів Центральної Азії в листопаді 2025 року.



